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الإثنين، 25-09-2023 07:45 م

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير- رابط

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الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الاثنين الموافق 25-9-2023 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024، حيث قامت الوحدة بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة لإعلامهم بنتائج القبول.

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وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول (497) طالباً وطالبة  موزعين ما بين (328) طالباً وطالبة خريجي الامتحان الشامل للعام الحالي، و(169) طالباً وطالبة من خريجي الامتحان الشامل في سنوات سابقة، وذلك من أصل (901) طالباً وطالبة تقدموا بطلبات للالتحاق، وانطبقت عليهم الشروط وسددوا رسم طلب الالتحاق، للاستفسار عن نتيجة ترشيح طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/AdmBRGResults.aspx 


وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/قسم قبول طلبة البكالوريوس الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنة الحالية، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنوات السابقة، وللاطلاع على هذه المعدلات الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:   https://www.admhec.gov.jo/AdmBRGResults.aspx 
وتهيب الوحدة بجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد استكمال إجراءات التسجيل.

 




 

 


 

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