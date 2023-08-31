قرار بشأن عدد مقاعد الطب بالجامعات الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري-أحمد بني هاني

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كشف رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة عن اجتماع في وزارة التعليم العالي خلال الأسبوع المقبل لبحث زيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات واتخاذ قرار بهذا الشأن.



وقال الصرايرة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة اجتمعت اليوم مع وزير التعليم العالي بحضور عدد من النواب ورؤساء جامعات ومختلف الجهات ذات العلاقة وطلبت زيادة عدد المقاعد، موضحا أن اللجنة دعمت هذه الخطوة وتدرك أيضا أهمية المخرجات ونوعية التعليم المقدم بالجامعات للطلبة.



وأضاف أن عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات للعام الحالي حددت عند 640 مقعدا وهناك مطالب بزيادتها.



وأشار الصرايرة إلى أن الوزير قال خلال الاجتماع إن القرار مشترك ولا يستطيع اتخاذه منفردا، لافتا إلى أنه قرار يضم عدة جهات وهي مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبين الجامعات.



وكان قرر مجلس التعليم العالي مؤخرا تقليص عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات لسنة 2023-2024.