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الأحد، 02-05-2021 06:03 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

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الوكيل الاخباري  – أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الأحد، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

 




 

 


 

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