القطامين يعد بتعديل نظام استقدام العاملين بالمنازل

الوكيل الإخباري - وعد وزير العمل الدكتور معن القطامين إجراء تعديلات على البنود المخالفة بالنظام الجديد لمكاتب الاستقدام، والتي لحقت ضرر ماليا فادحا بأصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين بالمنازل من غير الاردنين.

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وكان وزير العمل القطامين التقى أمس لجنة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام وذلك للوقوف على المعيقات التي يواجهونها، كونهم من القطاعات التي لا تزال الاكثر تضررا والتي لم تتمكن من استقدام عاملات منازل خلال فترة عشرة شهور متواصلة بسبب جائحة كورونا، اضافة الى نظام الاستقدام الجديد الذي صدر في شهر حزيران الماضي.



من جهته، قال رئيس لجنة اصحاب المكاتب لورنس ابو زيد انه تم وضع الوزير القطامين بالبنود المخالفة للقانون والدستور الواردة في النظام الجديد والتي من بينها خسارة المواطن للوصل المالي البالغ 530 دينار، في حال رفضت عاملة المنزل العمل، أو طلب صاحب العمل استبدالها، اضافة الى إعادة تفعيل التأمين على عاملة المنازل والذي يعوض الخسائر المالية للمواطنين في حال رفض العاملة للعمل او ترك مكان العمل، ناهيك عن نفقات أخرى تصل الى 300 دينار ولا مبرر لها تقع بالمحصل على كاهل المواطن.



