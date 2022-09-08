القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الوكيل الاخباري-

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بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وزّعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس، عن طريق قيادات المناطق التابعة لها، مجموعة من طرود الخير على الأسر العفيفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.ويأتي توزيع الطرود التي تشمل على مواد تموينية غذائية، للمساهمة في مساعدة المجتمع المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وتعزيز صور التكامل والتواصل مع أبناء الوطن في مختلف المواقع.وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على ما تقدمه من كافة اشكال الدعم الانساني في مختلف مجالات حياتهم اليومية خدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية، متضرعين لله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبقى هذا الحمى العربي الهاشمي واحة أمن واستقرار.