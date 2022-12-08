القوة الأمنية الأردنية المشاركة بتأمين كأس العالم تبدأ بالعودة التدريجية.. الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أن القوة الأردنية المشاركة في تأمين فعاليات كأس العالم قطر 2022 ستبدأ بالعودة التدريجية اعتبارا من يوم السبت المقبل.

اضافة اعلان



وقال المصدر إنه اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم ستبدأ العودة التدريجية للقوة التي أنهت واجباتها، في وقت ستبقى القوة الموكل لها مهام المباريات المتبقية من مباريات كأس العالم الذي سيختتم في الثامن العشر من الشهر الحالي.



وتعد القوة الأردنية الأكبر عددا بين الدول المشاركة بتأمين فعاليات المونديال، والتي شاركت برجال أمن وسيدات من الشرطة النسائية في تأمين مباريات وجمهور مباريات كأس العالم، والعديد من الخدمات اللوجستية.



المصدر أكد أن عودة القوة الامنية مجدولة سلفا وبالتنسيق مع لجنة تأمين كأس العالم.