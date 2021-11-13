القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح عدم وجود قرار بوقف حركة القوارب في العقبة لغاية الآن.



وقال الجراح في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت ان الهيئة تتابع نشرات الطقس وفي حال أي طارئ سيتم الاعلان عن وقف حركة القوارب بواسطة الهيئة البحرية الأردنية.



وبين أن القوة البحرية على استعداد تام لتنفيذ أي قرار يفيد بمنع الحركة وتقديم كافة المساعدة لكافة القوارب والزوارق التي تجد صعوبة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

اضافة اعلان