الكرك: فاعليات تدعو إلى تعزيز ثقافة العمل السياسي والحزبي

الوكيل الاخباري - دعت فاعليات مجتمعية، إلى تعزيز ثقافة العمل السياسي والحزبي، باعتبار أن الحزب هو أداة العمل السياسي، ويتطلب تطوير الممارسات الاجتماعية، والانتقال إلى العمل الجماعي.



وأكدوا، في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"،اليوم الاثنين، ضرورة إزالة المخاوف الشبابية نحو العمل الحزبي، من خلال غرس مفاهيم التربية المدنية والديمقراطية لدى المواطنين كافة، وخصوصا الشباب، وصولا إلى زيادة وعيهم بالمفاهيم السياسية والديمقراطية.

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