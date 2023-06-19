الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية عن العدوى الفيروسية بمستشفى الملك المؤسس

جامعة مؤتة تحتفل بتخريج طلبتها الدوليين

بدء دورة تدريبية حول استخدامات الأسمدة العضوية في الزرقاء

محاضرة في عجلون عن مهارات التفكير الإبداعي

توضيح هام من وزارة التربية لأولياء أمور طلبة المدارس

بلديتا جرش والمعراض تحددان مواقع بيع وذبح الأضاحي

الملك: حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة

مذكرة تعاون بين تجارة عمان وجمعية خبراء ضريبة الدخل

طواقم المستشفى الميداني الأردني "غزة 75 " تباشر أعمالها

الكرك: فاعليات تدعو إلى تعزيز ثقافة العمل السياسي والحزبي

الإثنين، 19-06-2023 06:43 م

الكرك: فاعليات تدعو إلى تعزيز ثقافة العمل السياسي والحزبي

6202318211523862998146


الوكيل الاخباري - دعت فاعليات مجتمعية، إلى تعزيز ثقافة العمل السياسي والحزبي، باعتبار أن الحزب هو أداة العمل السياسي، ويتطلب تطوير الممارسات الاجتماعية، والانتقال إلى العمل الجماعي.

وأكدوا، في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"،اليوم الاثنين، ضرورة إزالة المخاوف الشبابية نحو العمل الحزبي، من خلال غرس مفاهيم التربية المدنية والديمقراطية لدى المواطنين كافة، وخصوصا الشباب، وصولا إلى زيادة وعيهم بالمفاهيم السياسية والديمقراطية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeettt

ورشة توعوية عن العدوى الفيروسية بمستشفى الملك المؤسس

rr

جامعة مؤتة تحتفل بتخريج طلبتها الدوليين

الزرقاء

بدء دورة تدريبية حول استخدامات الأسمدة العضوية في الزرقاء

wwww

محاضرة في عجلون عن مهارات التفكير الإبداعي

مدرسة

توضيح هام من وزارة التربية لأولياء أمور طلبة المدارس

6202318134853982032546

بلديتا جرش والمعراض تحددان مواقع بيع وذبح الأضاحي