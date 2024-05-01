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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 01-05-2024 10:13 ص

411 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في اربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 733 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 411 طنا و114 طن فواكه، و21 طنا من الورقيات، و28 طنا ما بين الفواكه والخضار، و159 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-20 قرشا، والبصل الناشف 15-45 قرشا، والثوم 200-300 قرش، والبطاطا 35-60 قرشا، والبندورة 13-22 قرشا، والخيار 18-30 قرشا، والزهرة 20-35 قرشا، والبطيخ 17-25 قرشا، والشمام 20-45 قرشا.

 




 

 


 

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