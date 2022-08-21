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الكسبي يبحث مع المكاتب الهندسية سبل تطوير العمل الاستشاري والتدريب

الأحد، 21-08-2022 08:44 م

الكسبي يبحث مع المكاتب الهندسية سبل تطوير العمل الاستشاري والتدريب

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية، عبد الله غوشة وأعضاء المجلس سبل تطوير العمل الاستشاري، وتدريب مهندسي الوزارة والوزارات الأخرى والحاقهم بدورة الاشراف التي تعقدها الهيئة بهدف رفع الكفاءة .

وأكد الكسبي في بيان صحفي، أن الوزارة لن تتوانى بعقد الدورات وتبادل الخبرات مع الجهات كافة، وخصوصًا الشركاء في القطاع الخاص .

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