الكشف عن موعد بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية

الوكيل الاخباري - تعلن، وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منتصف الأسبوع المقبل، موعد بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية للعام 2021.



وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، لـ"المملكة"، إن موعد تقديم طلبات الالتحاق يتزامن مع إطلاق الوحدة موقعها الإلكتروني بنسخته المحدثة بالبيانات والمعلومات اللازمة لعملية التقديم، والتخصصات المطروحة.



وأضاف أن مجلس التعليم العالي سينظر بإعداد الطلبة المقرر قبولهم في الجامعات بعد إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" الخميس، بالإضافة إلى تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والإعداد المقترحة من الجامعات الأردنية الرسمية.

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