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الإثنين، 31-01-2022 09:28 م

التربية : لا عودة عن التعليم الوجاهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - شددت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات على أن خيار التعليم عن بُعد غير وارد لدى وزارة التربية والتعليم الا في حالة واحدة وهي اذا بلغت نسبة الاصابات بكورونا داخل المدرسة 10% .

وحول عودة التعليم عن بُعد بسبب ارتفاع اصابات كورونا قالت قبيلات” نحن لا نريد إثارة الرعب” مشيرة إلى أن خبراء الأوبئة أكدوا على أن هذه الموجة من كورونا ستنتهي منتصف الشهر القادم.

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