الكوفحي: تقديم خدمات متميزة للمواطنين في إربد الكبرى

الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أن البلدية تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجالات التي تخص العمل البلدي في إربد الكبرى من خلال عدة محاور متنوعة متشعبة.

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وقال الكوفحي في تصريح صحفي إن البلدية تؤمن بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي نظرا لما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات مميزة، مشيراً لأهمية الارتقاء والنهوض بمجمل الخدمات وتجويد العمل والأداء.



وأضاف أن البلدية ستعمل على تنفيذ عدد من المشاريع في المرحلة المقبلة وأن إقامة أي مشروع أو تأهيل لبعض مرافق ومباني البلدية يجب أن يرتكز على إقامة دراسات ومخططات واضحة حتى يكون العمل مرتكز على قاعدة من البيانات التفصيلية، الأمر الذي سيعمل على تطوير العمل واتقانه.