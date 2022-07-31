الكوفحي يستعرض خطط بلدية إربد أمام أبناء المدينة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي مساء أمس السبت عدداً من أبناء مدينة إربد أصحاب الخبرة والاختصاص في المنح الدولية، والذين تتنوع خبراتهم في العمل مع الجهات المانحة بعدة قطاعات وضمن مؤسسات مختلفة عدا عن امتلاكهم خبرة كبيرة للعمل في المحافظات.

اضافة اعلان



وقدم الكوفحي شرحاً وافياً عن أهم مشاريع البلدية وخططها المستقبلية التي تحتاج لجلب الدعم لإقامتها.

كما شهد اللقاء عرض نماذج لعمل البلدية مع المؤسسات الداعمة، فيما اتفق المجتمعون على وضع خطة عمل واضحة تهدف لرفع نسب الدعم المقدم للبلدية بحيث تشكل مستقبلاً ما نسبته 25% من موازنتها، وإقامة لقاء دوري بهدف وضع أسس واضحة لجلب المنح لإقامة المشاريع الكبرى.