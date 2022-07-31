الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن يعلن عن مواعيد وأماكن عمل الترخيص المتنقل

آخر تصريح للصين حول الصاروخ التائه

انخفاض جديد على أسعار الحديد محليا

وزارة البيئة : تحرير 24 الف مخالفة بيئية خلال 6 أشهر

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاحد والاثنين

التربية: 6 مدارس خاصة جديدة استوفت الشروط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الأحد

الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة لـ أكثر من 8 أشهر

أسماء الضباط المستفيدين من قرض الإسكان العسكري

الأحد، 31-07-2022 09:46 ص

الكوفحي يستعرض خطط بلدية إربد أمام أبناء المدينة

296295611_424642076375102_4981597509008326996_n


الوكيل الإخباري - التقى رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي مساء أمس السبت عدداً من أبناء مدينة إربد أصحاب الخبرة والاختصاص في المنح الدولية، والذين تتنوع خبراتهم في العمل مع الجهات المانحة بعدة قطاعات وضمن مؤسسات مختلفة عدا عن امتلاكهم خبرة كبيرة للعمل في المحافظات.

اضافة اعلان


وقدم الكوفحي شرحاً وافياً عن أهم مشاريع البلدية وخططها المستقبلية التي تحتاج لجلب الدعم لإقامتها.

 

كما شهد اللقاء عرض نماذج لعمل البلدية مع المؤسسات الداعمة، فيما اتفق المجتمعون على وضع خطة عمل واضحة تهدف لرفع نسب الدعم المقدم للبلدية بحيث تشكل مستقبلاً ما نسبته 25% من موازنتها، وإقامة لقاء دوري بهدف وضع أسس واضحة لجلب المنح لإقامة المشاريع الكبرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62e63742c8f16

الأمن يعلن عن مواعيد وأماكن عمل الترخيص المتنقل

30da6d5e-11111

وزارة البيئة : تحرير 24 الف مخالفة بيئية خلال 6 أشهر

0L5A2894 - Copy

التربية: 6 مدارس خاصة جديدة استوفت الشروط

11

أسماء الضباط المستفيدين من قرض الإسكان العسكري

61fbc9ca6a3cf

عيادة لتعويض الأعضاء المفقودة في مدينة الحسين الطبية

9201916102537626623126

ضبط 19 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
296645446_424097476429562_4299398041564994124_n

بلدية إربد تباشر العمل بعطاء رفع المناهل

294349402_414896947349615_5927358291020006210_n

بلدية إربد: المؤشرات أظهرت تحسنا ملحوظا على أداء الموظفين

292302500_414552700717373_3479441572700886116_n

الكوفحي: إجراءات للتخفيف على أصحاب المخابز في إربد

WhatsApp Image 2022-07-07 at 4.07.11 PM

بلدية إربد: تكثيف حملات النظافة قبل حلول عيد الأضحى

292489637_406700708169239_4888590260328721822_n

الكوفحي يفتتح فعاليات معسكر زمرد في إربد

WhatsApp Image 2022-07-03 at 11.39.54 AM

بلدية إربد: "ترقيع" طرق بـ200 ألف دينار خلال مئة يوم