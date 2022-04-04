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الإثنين، 04-04-2022 02:23 م

اللبون: خيارات خاصة لأصحاب أنظمة الطاقة لتسهيل التسجيل على منصة الكهرباء

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الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، إنه تم إضافة "خيارات خاصة" لتسهيل تسجيل أصحاب انظمة الطاقة المتجددة على منصة دعم الكهرباء.

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وأضاف اللبون، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، أن باقي الفئات المشمولين بدعم الكهرباء والمستحقين مثل الطلاب والعاملين القاطنين خارج محافظاتهم، يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات أكثر لإتمام التسجيل على المنصة.


وأكد على أن هناك ترتيب مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة الضمان الاجتماعي لشمول هذه الفئات باسهل واسرع الطرق. 

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