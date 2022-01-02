بني مصطفى تبرر إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور الأردني

الوكيل الإخباري - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن الدستور الأردني في مواده الأولى والثانية تحدث عن دين الدولة ولغتها.

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وأضافت بني مصطفى في كلمة لها، خلال جلسة نيابية لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، أن التعديلات خضعت لنقاش وحوار كبير.

وأشارت إلى أن التعديل يستجيب للتوجيهات الملكية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة العمل البرلماني.

وأكدت بني مصطفى أن التعديل يدعم ويؤكد ويعزز رسالة الأردن نحو المرأة الأردنية.

وشددت على أن التعديل بإضافة "الأردنيات" للدستور الأردني لا يتعارض مع القوانين الأخرى وأن قانون الأحوال الشخصية والمحاكم تستند في عملها إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها.