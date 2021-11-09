المتقاعدين العسكريين تجدد اتفاقية الحماية لخط الغاز العربي

الوكيل الإخباري- جددت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية الأمن والحماية مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، ولمدة ثلاث سنوات.

اضافة اعلان



ووقع الاتفاقية عن المؤسسة المدير العام رئيس المجلس التنفيذي اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، وعن الشركة رئيس هيئة المديرين والرئيس التنفيذي المهندس فؤاد عباس.



ونصت الاتفاقية على توفير المؤسسة 250 فرداً لحراسة خط الغاز العربي ومنشآته واي توسعات مستقبلية عليه.



وأكد الشوبكي استعداد المؤسسة لتلبية احتياجات الشركة فيما يخص منظومتها الأمنية للحفاظ على سلامة خط الغاز من اي عبث.



من جانبه، اشاد المهندس عباس بالاحترافية التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة للمحافظة على أمن وسلامة خط الغاز.



وحضر توقيع الاتفاقية، مدير الأمن والحماية في المؤسسة وعدد من مسؤولي الشركة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة