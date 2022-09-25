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الأحد، 25-09-2022 10:51 ص

المتَّهمون بانهيار بناية اللويبدة ينكرون التهم

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الوكيل الإخباري - روى ذوو الضَّحايا والمصابين في حادثة انهيار بناية سكنية بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمَّان لمحكمة صُلح جزاء عمَّان تفاصيل الحادثة، كما عاشوها ومعرفتهم بالمشتكى عليهم.

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وعقدت المحكمة، أولى جلسات النَّظر في القضية اليوم الأحد برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وسأل المشتكى عليهم الثَّلاثة عن التُّهم المسندة إليهم فأجابوا بأنَّهم "غير مذنبين".


واستحضر المتهمون الثلاثة من مركز توقيفهم في مركز إصلاح وتأهيل ماركا عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وبدأت المحكمة بالاستماع لشهود النيابة العامة.


وانهارت بناية سكنية في منطقة اللويبدة، في العاصمة عمَّان في 14 ايلول الحالي، ونتج عنها وفاة 14 شخصا، وإصابة 9 آخرين، وقامت النيابة العامة بالتحقيق في القضية، وأوقفت 3 أشخاص على ذمة القضية.


 




 

 


 

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