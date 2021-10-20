المحاسنة: تخزين السدود حاليا أقل من 20% من السعة الإجمالية

الوكيل الإخباري– قالت الأمينة العام لسلطة وادي الأردن بالوكالة منار المحاسنة إنّ عدد السدود في المملكة يبلغ 14 سد بسعة تخزينية تبلغ 336 مليون متر مكعب.



وأضافت المحاسنة، خلال مداخلة لها في اجتماع لجنة الزراعة النيابية اليوم الأربعاء، أنّ السدود تعتمد بشكل رئيسي على الهطول المطري؛ لذا كان السعة التخزينية للسدود متواضعة طبقا للموسم المطري المنخفض العام الماضي.



وأشارت إلى أن تخزين السدود يبلغ حاليا 66 مليون متر مكعب بنسبة أقل من 20 بالمئة مع الإشارة إلى أن تخزين السدود في ذات الوقت من العام الماضي بلغ حوالي 110 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 33 بالمئة.



وعن استخدامات السدود لغايات الشرب، قالت المحاسنة إنّ الوزارة تعتمد بشكل رئيسي لغايات الشرب على سد الوحدة وسد الموجب، بينما يستخدم سد الوالة لتغذية المياه الجوفية.

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