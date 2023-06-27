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الثلاثاء، 27-06-2023 02:27 م

المحميات تستعد لاستقبال الزوار في عيد الاضحى بعروض مميزة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- اعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عن مجموعة عروض مميزة لاستقبال الزوار في المحميات الطبيعية والمائية في عطلة عيد الاضحى المبارك .

ووضعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عبر حسابها الرسمي على منصة " فيسبوك" عرض خاص للاقامة في نزل الأزرق بسعر ٢٨ دينار للشخص الواحد في الغرفة المزدوجة شامل وجبتي الإفطار والعشاء في محمية الأزرق المائية الحائزة على جائزة أفضل ١٠٠ موقع سياحي مستدام في العالم .

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كما واعلنت عن عرض آخر في محمية ضانا للمحيط الحيوي  ، 29 دينار للشخص الواحد بالخيمة المزدوجة شامل وجبتي الافطار والعشاء للاستمتاع بجمال الطبيعة في قلب جبال ضانا الخلابة .


وارفقت ارقام للحجز والاستفسار : 0797000086/ 064616523

 


 




 

 


 

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