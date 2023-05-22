المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراقات الأردنية

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة أكتوبيان سيكوريتي يوم الإثنين الموافق ٢٢ أيار، ٢٠٢٣ منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراقات الأردنية.

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وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها في الأردن حيث تهدف لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط الضعف على منصاتها وأصولها الرقمية بسرعة وفعالية وكفاءة وبشكل مستمر. وتتبع هذه المنصة منهجية اقتصادية تهدف لتقليل الإنفاق في عمليات اختبار الاختراق من أجل اكتشاف وتحديد نقاط الضعف في المنصات الرقمية والتركيز أكثر على الإنفاق على إصلاح هذه الثغرات.



وإلى جانب الميزات المختلفة لهذه المنصة والتي تم شرحها في حفل الإطلاق بحضور العديد من الجهات الحكومية والخاصة، تتميز منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأردنية باعتماد منهجية الاستباقية في تحديد المخاطر والثغرات التي قد تتعرض لها المؤسسة على منصاتها الرقمية مما يمنح الفرصة للمؤسسة بأخذ الإجراءات المناسبة والوقائية قبل استغلال هذه الثغرات من قِبل المخترقين.



وكما أوضح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في كلمته الافتتاحية في حفل الإطلاق، أن المنصة تنقسم إلى قسمين بناء على الجهة التي ترغب بالتسجيل والانضمام إليها. فهنالك خيار التسجيل كمنظمة أو جهة وخيار التسجيل كمختبر ثغرات. وفي كلتا الحالتين هنالك فوائد عديدة لكلا الطرفين، فيمكن للمنظمة التأكد من سلامة منصاتها الرقمية وفحص ما إذا كان هنالك ثغرات على المنظمة إصلاحها ويمكن لمختبر الاختراق الحصول على مكافآت عنده اكتشافه للثغرات الموجودة على منصات المنظمات الرقمية التي سجلت على منصة مكافأة الثغرات للحصول على فحص لمنصاتها.



وأضاف من جانبه الرئيس التنفيذي لشركة أكتوبيان سيكيوريتي، المهندس محمد عبدالرحيم، خلال العرض التقديمي الذي قدمه في حفل الإطلاق أن الشراكة بين كل من المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة أكتوبيان هي شراكة استراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص وتهدف إلى خلق مجتمع سيبراني آمن مبني على مبدأ إدارة المخاطر بشكل اقتصادي. وأوضح أيضا الجوانب المختلفة التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها من خلال التسجيل على هذه المنصة.