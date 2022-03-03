الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

غارات جوية روسية على كييف

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

الخميس، 03-03-2022 04:18 م

رصد 23 مخالفة انتخابية لاستخدام المال الأسود

onx31BefKz6ylzBDo4MFnGbuMsSOdbW178G3kkPf


الوكيل الإخباري - رصدت الهيئة المستقلة للانتخاب 23 مخالفة انتخابية متعلقة باستخدام المال الأسود، بحسب الناطق الإعلامي محمد خير الرواشدة.

اضافة اعلان

 

وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن المخالفات قيد المتابعة حتى الآن من قبل الهيئة المستقلة، وذلك بالتحقق من الشهود والبينات المقدمة.

 

وأضاف أنه في حال ثبت للهيئة وجود مخالفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين من خلال استخدام المال الأسود فإنها ستحيلها فورا إلى القضاء وهو صاحب القرار فيها.

 

وأشار الرواشدة إلى أنه لم تسجل أي مخالفات جسيمة تؤثر على سير العملية الانتخابية لغاية اللحظة.

 

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز للانتخابات.

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

2202226165611664531447

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

2202227105252174733636

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

2202228191431420652693

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

طائرة-اجلاء-الأردنيين-من-أوكرانيا-عبر-رومانيا-تصل-عمان-–

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

pic_193826

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

أخبار متعلقة
2f673c63a1851b9f6ee457bbcbda2ff1

رصد 47 مخالفة انتخابية منها 9 مخالفات لاستخدام المال الأسود

2s1a4450

المستقلة للانتخاب : ( 3195) طلب ترشح في اليوم الأول لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان

nshr_mrakz_alaqtra_2020

"الوكيل" ينشر شروط الترشح والرسوم المدفوعة للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات - تفاصيل

156041_27_1468997365

منع تقديم الأطعمة والمشروبات داخل المقرات الانتخابية

M63A9728 - Copy

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

120223016418769454664

تعديل مرتقب على قانوني المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية