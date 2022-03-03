رصد 23 مخالفة انتخابية لاستخدام المال الأسود

الوكيل الإخباري - رصدت الهيئة المستقلة للانتخاب 23 مخالفة انتخابية متعلقة باستخدام المال الأسود، بحسب الناطق الإعلامي محمد خير الرواشدة.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن المخالفات قيد المتابعة حتى الآن من قبل الهيئة المستقلة، وذلك بالتحقق من الشهود والبينات المقدمة.

وأضاف أنه في حال ثبت للهيئة وجود مخالفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين من خلال استخدام المال الأسود فإنها ستحيلها فورا إلى القضاء وهو صاحب القرار فيها.

وأشار الرواشدة إلى أنه لم تسجل أي مخالفات جسيمة تؤثر على سير العملية الانتخابية لغاية اللحظة.

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز للانتخابات.



