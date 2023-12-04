المستقلة للانتخاب تُطلق برنامجًا تدريبيًا في الجنوب

الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، ومن خلال المعهد الانتخابي الأردني، برنامج تدريب المدربين لإقليم الجنوب، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.



وبحسب بيان الهيئة، اليوم الاثنين، فإن البرنامج يستهدف بناء قدرات 45 مدربا ومدربة سيناط بهم تدريب لجان الاقتراع والفرز ومديري المراكز وضباط الارتباط الإداريين، في الدوائر الانتخابية ضمن إقليم الجنوب.



وأشارت الهيئة إلى أن التدريب يهدف لغايات تعزيز قدرات المدربين وتمكينهم من تنفيذ تدريب لجان الاقتراع والفرز ومديري المراكز وضباط الارتباط الإداريين، وبما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز ضمانات النزاهة ورفع مهنية العاملين يوم الاقتراع.

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