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السبت، 13-05-2023 09:48 ص

المستقلة للانتخاب: 20 حزبا وفقت أوضاعها حتى الآن

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن 20 حزبا استكملت طلبات التأسيس ووفقت أوضاعها، حتى نهاية يوم الخميس الماضي.

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وأكد الرواشدة، في تصريحات تلفزيونية، أن المدة القانونية لتصويب أوضاع الأحزاب تنتهي بنهاية ساعات عمل يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أيار الحالي.


وبين أن وحدة الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب تعاملت يومي الجمعة والسبت مع 13 مؤتمر عام لأحزاب ترغب بتوفيق أوضاعها، ومن المنتظر أن يعقد مجلس مفوضي الهيئة اجتماعا صباح يوم غد الأحد للنظر باستكمال طلبات توفيق الأوضاع للأحزاب التي حققت النصاب القانوني لمؤتمرها العام.


وتحفظ الرواشدة على ذكر الإحصائيات حتى يصدر قرار المجلس في البت بالإجراءات كافة.

 




 

 


 

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