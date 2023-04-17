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الإثنين، 17-04-2023 03:13 م

هيئة الإعلام تعمم حول تغطية أخبار أحزاب "تحت التأسيس"

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الوكيل الإخباري - طالبت هيئة الإعلام محطات البث الإذاعي والفضائي والمواقع الإلكترونية بمختلف أشكالها بضرورة مراجعة الهيئة المستقلة للانتخاب في حال الكتابة عن هيئات أو أحزاب "تحت التأسيس"، للتأكد من قانونيتها وماهيتها.اضافة اعلان


وتأتي هذه المطالبة بحسب تعميم أرسلته الهيئة إلى وسائل إعلام بعد ورود مواد صحفية وإعلامية تضمنت أسماءً أشخاص وهيئات وأحزاب تحمل صفة "تحت التأسيس" على الرغم من أنها لم تتقدم بأي طلب للهيئة المستقلة للانتخاب مما يشكل مخالفة قانونية صريحة لقانون الأحزاب ساري المفعول.

ونوهت الهيئة إلى أنّ القانون حدد الحزب الذي تحت التأسيس بأنه الذي تقدم بطلب رسمي إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ويتم الموافقة عليه من قبل مجلس المفوضين سنداً لأحكام المادة 11 من القانون المذكور.

 




 

 


 

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