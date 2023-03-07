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الثلاثاء، 07-03-2023 04:30 م

المستقلة للانتخاب: استكمال ترخيص 9 أحزاب جديدة

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الوكيل الإخباري - استكملت 9 أحزاب جديدة ترخيصها، وفق قانون الأحزاب الجديد، حسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

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وقال المعايطة، اليوم الثلاثاء، إنّ 17 طلبا حزبيا تحت الإجراء، منهم 7 أحزاب جاهزة لعقد مؤتمرها.


وأضاف، أنّ مكان الاقتراع في الانتخابات النيابية سيكون وفق مكان إقامة الناخب، باستثناء دوائر البادية، حيث لا يوجد مدة محددة أمام المواطنين لنقل مكان اقتراعهم.


ولفت المعايطة، إلى أن نشر سجلات الناخبين لا علاقة له بموعد إجراء الانتخابات النيابية، إنما ليطلع المواطنون على مواقع اقتراعهم والاعتراض عليها.


وأشار إلى أن عدد الناخبين والناخبات بلغ 5 ملايين في جداول الناخبين المعدلة حاليًا بنسبة (47%) للذكور و(53%) من الإناث.


وقال المعايطة إن الهيئة المستقلة للانتخاب أطلقت حملة توعوية لتشجيع الناس على تدقيق اسمائهم على الموقع الإلكتروني للهيئة، ومن يجد حاجة لتعديل بياناته عليه مراجعة دائرة الاحوال المدنية بذلك.


وأضاف أن "جلالة الملك حث على تكثيف الجهود التوعوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجامعات والاستفادة من النظام المُقر لتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية لتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب والمشاركة السياسية لإحداث نقله نوعية".

 




 

 


 

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