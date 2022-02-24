المشتريات الحكومية تنظم ورشة عمل حول مراجعة الإطار التنظيمي

الوكيل الإخباري - نظمت دائرة المشتريات الحكومية بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "العصف الذهني لمراجعة الاطار التنظيمي لدائرة المشتريات الحكومية".

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وقالت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، إن ورشة العمل تأتي ضمن خطوات مراجعة الإطار التنظيمي للدائرة بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وبما ينسجم مع تعزيز ثقافة مؤسسية جديدة ومبادئ العمل الجماعي بين جميع العاملين بالدائرة للمشاركة في التحسين المستمر .



من جهتها، أكدت ممثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ربى ابو حسين، حرص الوكالة على دعم مختلف اشكال الاصلاح في مجال المشتريات وادارة المخزون الحكومي لما له من اثر مباشر في خفض الإنفاق العام وزيادة ثقة المواطنين والمجتمع المحلي والمنظمات الداعمة بشفافية وفاعلية الإجراءات الحكومية.



وأشارت إلى أن إعادة الهيكلة الداخلية يعد جزءًا اساسيًا للقيام بعملية التطوير المؤسسي وهو ما سيتم مناقشته خلال هذه الورشة .



