تعرّف على سماكات الثلوج المتوقعة في المملكة - أسماء المناطق

الوكيل الإخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية، أن آخر القراءات الجوية تشير إلى أن معدل السماكات الثلجية خلال المنخفض الجوي ستكون بشكل متفاوت وفقا لكل منطقة.



وبينت الإدارة أنه حسب آخر التحديثات ستكون سماكات الثلوج المحتملة تراكمها حتى الساعة 8 من صباح يوم الخميس كالتالي وتمتد حسب الارتفاعات

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المرتفعات الشمالية : 20- 30 سم ( اعلى سمك متوقع في الشمال رأس منيف / عجلون 30 سم )



المرتفعات الوسطى : 5- 25 سم ( اعلى سمك متوقع بالنسبة للعاصمة عمان صويلح 25 سم )