الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرّف على سماكات الثلوج المتوقعة في المملكة - أسماء المناطق

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الأربعاء، 26-01-2022 09:19 ص

تعرّف على سماكات الثلوج المتوقعة في المملكة - أسماء المناطق

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الوكيل الإخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية، أن آخر القراءات الجوية تشير إلى أن معدل السماكات الثلجية خلال المنخفض الجوي ستكون بشكل متفاوت وفقا لكل منطقة. 

وبينت الإدارة أنه حسب آخر التحديثات ستكون سماكات الثلوج المحتملة تراكمها حتى الساعة 8 من صباح يوم الخميس كالتالي وتمتد حسب الارتفاعات

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المرتفعات الشمالية : 20- 30 سم ( اعلى سمك متوقع في الشمال رأس منيف / عجلون 30 سم )


المرتفعات الوسطى : 5- 25 سم   ( اعلى سمك متوقع بالنسبة للعاصمة عمان صويلح 25 سم )


المرتفعات الجنوبية : 7-15 سم( اعلى سمك متوقع في الجنوب الطفيلة / القادسية ومرتفعات لواء معان / الشوبك  المرتفعات الشرقية : 5- 10 سم

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