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الأربعاء، 26-01-2022 09:12 ص

ارتفاع الكوسا والبطاطا.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3045.128 طن، توزعت على 1805.540 طن خضار، 997.091 طن فواكه، و242.496 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 263.218 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 70 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 65 قرش، بطاطا من 40 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 50 إلى 90 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:

 


 




 

 


 

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