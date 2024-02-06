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المصفاة: تعبئة نحو 788 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

الثلاثاء، 06-02-2024 11:46 ص

المصفاة: تعبئة نحو 788 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث، منذ يوم الجمعة الماضية وحتى يوم أمس الاثنين 787987 أسطوانة.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر بشايرة لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم يوم الجمعة الماضية تعبئة 203643 اسطوانة، ويوم السبت تم تعبئة 208385 اسطوانة، ويوم الأحد 189341 اسطوانة، ويوم أمس الاثنين تم تعبئة 186618 اسطوانة. 

وأكد بشايرة على توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة، وأن الشركة قادرة على تلبية حاجة السوق من الغاز على مدار أيام المنخفض.

 




 

 


 

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