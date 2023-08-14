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الإثنين، 14-08-2023 02:17 م

المعايطة: الأردن خطى خطوات متقدمة في بناء الديمقراطية

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الوكيل الإخباري - أكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأردن قد خطى خطوات متقدمة وواسعة نحو الديمقراطية المبنية على التدرج والتي تعكس رؤية الدولة الأردنية السياسية.

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جاء ذلك خلال لقاءه (تيرانا حسن)، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيومان رايس وتش، وبحضور (آدم كوغل) نائب المدير التنفيذي للمؤسسة / قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بهدف بحث التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم العملية الانتخابية.


واستعرض المعايطة استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وفقا لقانون الانتخاب الجديد وما يتضمنه من قائمة محلية وقائمة عامة على مستوى الوطن مخصصة للأحزاب السياسية.

وأوضح المعايطة أهمية بناء ثقافة مجتمعية تنسجم مع قانوني الانتخاب والأحزاب، والتي عززت من مشاركة المرأة والشباب والانخراط في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، وأن التعديلات الدستورية ينبغي أن تكون تدريجية وآمنة وتأتي من إرادة الشعب. كما بين أن الهيئة تعمل على تنفيذ حملات التوعية ونشر التثقيف السياسي في جميع محافظات والوية المملكة والوصول الى كافة فئات المجتمع لتوعيتهم وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.


وبين المعايطة خلال اللقاء أعداد الأحزاب السياسية التي عملت على توفيق أوضاعها، بالإضافة الى أعداد الأحزاب الجديدة والتي تعتبر قيد التأسيس، وأن عملية تمويل الأحزاب ستكون حسب نتائج الانتخابات وما يحصل عليه الحزب من مقاعد في البرلمان.


بدورها ثمنت (تيرانا حسن)، المستوى الذي وصلت اليه الأردن من الديمقراطية، بالإضافة الى قدرة الهيئة على ادارتها للعمليات الانتخابية المختلفة، مما عزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، كما أبدت استعدادها للتعاون مع الهيئة بما يخدم العملية الديمقراطية.

 

 

 




 

 


 

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