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الأربعاء، 24-11-2021 08:25 م

المعونة الوطنية والإسكوا يطلقان ورشة التحليل الكمي لسياسات الحماية الاجتماعية

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الوكيل الاخباري - نظم صندوق المعونة الوطنية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، دورتين تدريبيتين حول التحليل الكمي لسياسات الحماية الاجتماعية، القائمة على الأدلة، الأولى للمبتدئين، والثانية بمثابة تدريب للمدربين.

وأكد مدير عام صندوق المعونة بالوكالة الدكتور برق الضمور، أهمية مثل هذه الدورات، مشيراً إلى أن الصندوق يسعى من خلال هذه الدورة إلى تعريف المشاركين على الإطار التحليلي المصمم خصيصاَ لواضعي السياسات بهدف تقييم برامج المساعدة الاجتماعية وتحديد سبل تحسينها، وكميات البيانات الإدارية التي تنتجها برامج المساعدة الاجتماعية لدعم عملية صنع القرار.

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