المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين اخو ارشيدة الخزاعلة، إنه تم ضبط عشرات الحالات من الاعتداء والاستجرار للتيار الكهربائي بطرق غير مشروعة من خطوط الإنارة التابعة للبلدية.

اضافة اعلان



وأكد في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه قد تم رصد هذه الحالات من خلال كوادر البلدية العاملة على تركيب وصيانة وحدات الإنارة في أحياء ومناطق البلدية، مبينا أن القيام بمثل هذه الأفعال والتصرفات يمثل اعتداء غير مشروع على شبكة إنارة البلدية ويشكل عبئا ماليا ومصروفات إضافية على صندوق البلدية وخطرا بالغا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.



وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة مهمتها القيام بتنظيم حملات مكثفة للوقوف على أي تعديات على الشبكة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق فاعليها، داعيا المواطنين وأصحاب المصالح التجارية والصناعية والزراعية الى عدم القيام بالتعدي والاستجرار غير المشروع على خطوط شبكة الإنارة، وانه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين على الشبكة.



من جهته، قال رئيس قسم الإنارة في البلدية يوسف عليمات، إنه من الصعب أن تتم مثل هذه التعديات من خلال مواطنين عاديين وإنما قد تكون من خلال أشخاص فنيين يمتلكون الخبرة والأدوات التي تمكنهم من ذلك، مطالبا أهالي المدينة ومناطق البلدية بضرورة الإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الشبكة التي تقع ضمن مناطق سكناهم.