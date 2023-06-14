الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

السفير الماليزي يزور جامعة جدارا

المفرق : 100 منزل بالغدير الأخضر دون شبكة مياه منذ 8 سنوات

معرض للبحوث الاستقصائية بتربية اليرموك

بدء فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 بعد غد الجمعة

الحكومة : 154% نسبة ارتفاع عدد القادمين عبر الطيران منخفض التكاليف

الخلايلة يعمم بعدم عمل موظفي الأوقاف خارج أوقات الدوام

الاحتياطي الفدرالي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

صندوق حياة للتعليم يسلم منحا دراسية لطلبة بآل البيت

الضمان : رواتب المتقاعدين وحصصهم نحو 135 مليون دينار

شاهد : الملكة تنشر فيديو طريف يشهد تفاعلاً كبيراً

الأربعاء، 14-06-2023 11:14 م

المفرق : 100 منزل بالغدير الأخضر دون شبكة مياه منذ 8 سنوات

wwwwrrr


الوكيل الاخباري - طالب مواطنون في منطقة الغدير الأخضر، التابعة لبلدية المفرق الكبرى، باستحداث شبكة مياه لمنازلهم التي مضى على بنائها أكثر من 8 سنوات.

وقال كل محمد خلف بني خالد وعمر الشرفات ونايف شويعر وخالد الخضير من سكان المنطقة، إن نحو 100 منزل في منطقة الغدير الأخضر محرومة من خدمة التزود المائي؛ نظرا لافتقار المنطقة لوجود شبكة مياه لربط منازلهم بخطوط المياه التابعة لإدارة مياه المفرق بحجة وجود المنطقة خارج حدود تنظيم البلدية، مشيرين إلى أنهم تقدموا عشرات المرات بطلبات لإدخال المنطقة ضمن حدود بلدية المفرق، باعتبارها تجمعا سكانيا كبيرا، ولكن دون جدوى.

وأضافوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أنهم ومنذ ما يزيد عن 7 سنوات وأكثر يعتمدون على الصهاريج الخاصة للتزود بالمياه طيلة تلك الفترة، مشيرين إلى أنهم يضطرون أسبوعيا لشراء صهاريج مياه ما يرتب عليهم أعباء مالية إضافية، تثقل كاهلهم ويجدون في الغالب مشقة في دفعها، لا سيما وأن معظمهم من ذوي الدخل المحدود.

وبينوا أن المعضلة الأساسية في عدم تجاوب إدارة مياه المفرق لمطالبهم تتمثل في حجة مفادها بأن منطقتهم خارج تنظيم حدود بلدية المفرق الكبرى.

وكانت البلدية، بينت أن منطقة الغدير الأخضر تقع خارج حدود تنظيمها، مشيرة إلى أنه تم رفع معاملة بهذا الخصوص لوزارة الإدارة المحلية وبانتظار الموافقة عليها.

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق، المحامي عامر الزبيدي، إنه تم اليوم الأربعاء استصدار سندات التزام لجميع مشاريع مجلس محافظة المفرق الخاصة بقطاع المياه لكل المناطق المشمولة في موازنة المجلس لعام 2023، لافتا إلى أن حصة منطقة الغدير الأخضر بلغت 80 ألف دينار وهي المرحلة الثانية من العطاء لتبقى مرحلة إحالة العطاء وطرحه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rrr

السفير الماليزي يزور جامعة جدارا

6202311204733998171798

معرض للبحوث الاستقصائية بتربية اليرموك

main_image648a0bb906d14

بدء فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 بعد غد الجمعة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : 154% نسبة ارتفاع عدد القادمين عبر الطيران منخفض التكاليف

620237181655253391932

الخلايلة يعمم بعدم عمل موظفي الأوقاف خارج أوقات الدوام

wwwww

صندوق حياة للتعليم يسلم منحا دراسية لطلبة بآل البيت

أخبار متعلقة
1686575760696

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

1020221982451926726633

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

e925497d-5148-4def-b179-3369bc92b47a

بعد حادث المفرق .. المرصد العمالي يطالب بضرورة توفير وسائل نقل آمنة للعمال

WhatsApp Image 2023-06-07 at 1.40.21 PM

الفراية يشيد بجهود الكوادر المؤهلة في مواجهة الأمراض على المعابر الحدودية

347551411_646852866885328_3797160685116348073_n

الطاقة تجري زيارة تفقدية لمشروع استبدال وحدات الإنارة الموفرة LED

888

السير تكشف سبب حادث البادية الشمالية الذي أودى بحياة 9 أشخاص