المفرق : 100 منزل بالغدير الأخضر دون شبكة مياه منذ 8 سنوات

الوكيل الاخباري - طالب مواطنون في منطقة الغدير الأخضر، التابعة لبلدية المفرق الكبرى، باستحداث شبكة مياه لمنازلهم التي مضى على بنائها أكثر من 8 سنوات.



وقال كل محمد خلف بني خالد وعمر الشرفات ونايف شويعر وخالد الخضير من سكان المنطقة، إن نحو 100 منزل في منطقة الغدير الأخضر محرومة من خدمة التزود المائي؛ نظرا لافتقار المنطقة لوجود شبكة مياه لربط منازلهم بخطوط المياه التابعة لإدارة مياه المفرق بحجة وجود المنطقة خارج حدود تنظيم البلدية، مشيرين إلى أنهم تقدموا عشرات المرات بطلبات لإدخال المنطقة ضمن حدود بلدية المفرق، باعتبارها تجمعا سكانيا كبيرا، ولكن دون جدوى.



وأضافوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أنهم ومنذ ما يزيد عن 7 سنوات وأكثر يعتمدون على الصهاريج الخاصة للتزود بالمياه طيلة تلك الفترة، مشيرين إلى أنهم يضطرون أسبوعيا لشراء صهاريج مياه ما يرتب عليهم أعباء مالية إضافية، تثقل كاهلهم ويجدون في الغالب مشقة في دفعها، لا سيما وأن معظمهم من ذوي الدخل المحدود.



وبينوا أن المعضلة الأساسية في عدم تجاوب إدارة مياه المفرق لمطالبهم تتمثل في حجة مفادها بأن منطقتهم خارج تنظيم حدود بلدية المفرق الكبرى.



وكانت البلدية، بينت أن منطقة الغدير الأخضر تقع خارج حدود تنظيمها، مشيرة إلى أنه تم رفع معاملة بهذا الخصوص لوزارة الإدارة المحلية وبانتظار الموافقة عليها.



بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق، المحامي عامر الزبيدي، إنه تم اليوم الأربعاء استصدار سندات التزام لجميع مشاريع مجلس محافظة المفرق الخاصة بقطاع المياه لكل المناطق المشمولة في موازنة المجلس لعام 2023، لافتا إلى أن حصة منطقة الغدير الأخضر بلغت 80 ألف دينار وهي المرحلة الثانية من العطاء لتبقى مرحلة إحالة العطاء وطرحه.

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