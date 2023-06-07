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الأربعاء، 07-06-2023 03:01 م

بعد حادث المفرق .. المرصد العمالي يطالب بضرورة توفير وسائل نقل آمنة للعمال

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الوكيل الإخباري - طالب المرصد العمالي بضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومخصصة لتنقل العمال من وإلى أماكن عملهم وبخاصة الذين يعملون في قطاعي الزراعة والإنشاءات، لضمان الحفاظ على سلامتهم.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الأربعاء، عقب وفاة 9 عمال وإصابة 12 آخرين في حادث السير الذي وقع أمس الثلاثاء في منطقة البادية الشمالية بمحافظة المفرق بين مركبتين (بيك أب)، وتكرر حوادث السير المميتة في الآونة الأخيرة.

وأشار المرصد إلى أن الحمولة الزائدة للعمال على متن المركبتين التي كانت أحد أسباب وقوع الحادث (وفق تصريح إدارة السير)، ما هي إلا دليل واضح على غياب الرقابة على مثل هذه السلوكيات.

ورأى المرصد أن هناك نقاط ضعف في منظومة النقل بالأردن، أكان من حيث عدم شموليتها لتغطي جميع المحافظات والأطراف والمناطق النائية بشكل آمن أو تعدد محطات التنقل للوصول إلى أماكن العمل.

وأكد أن ذلك يدفع العاملين والعاملات إلى التنقل عبر مركبات "البيك أب" التي غالبا ما تُحمّل أعدادا من الركاب في الصناديق الخلفية أعلى من الحد المقرر.

وشدد المرصد على ضرورة تطوير منظومة النقل وتحسينها في المحافظات، بما يُلبي حاجات العاملين والعاملات للذهاب إلى أماكن عملهم بيسر وأمان.

وبين أن هذه إحدى السياسات الواجب تنفيذها، وتقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى والبلديات وأمانة عمّان الكبرى، إضافة إلى مسؤولية سلامة الطرق والسلامة المرورية.

وحض البيان على تشديد الرقابة على الطرق وعلى أهلية مركبات النقل وخلوها من الأعطال الميكانيكية التي تعرض سلامة ركابها للخطر.

 




 

 


 

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