المفرق: 50 مخالفة بحق محال وأفراد خلال الشهر الجاري

الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة المفرق خلال الشهر الجاري 50 مخالفة لأصحاب محال تجارية وافراد.

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وقال مدير المديرية المهندس علي الصياحين إن الفرق التفتيشية نفذت جولات ميدانية على المحال والمنشآت والأسواق التجارية والخضار والفواكه، حررت خلالها مخالفات تتعلق بعدم إعلان أو رفع الأسعار أو عدم الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة باشتراطات الصحة والسلامة العامة.



--(بترا)

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