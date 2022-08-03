الملتقى الوطني الديمقراطي يناقش مشروع قانون حقوق الطفل في جلسة حوارية

الوكيل الاخباري - عقد الملتقى الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.



وقال عضو الملتقى عدنان السواعير، إن مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 من القوانين المهمة التي يجب إقرارها في المرحلة الحالية، ويجب تأييد نصوص القانون وإقراره والبناء عليه في المستقبل.



وأضاف، اننا سنعمل على مناقشة القانون علمياً ومهنياً وقانونياً، وتعزيز الجوانب الإيجابية في القانون، وتقديم أوراق مهمة ترصد المشاركات والأفكار المطروحة في هذه الجلسة لأصحاب الاختصاص في مجلسي النواب والأعيان.

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