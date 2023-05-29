نقابة الفنانين تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد غدا

الوكيل الاخباري - تقيم نقابة الفنانين الأردنيين، حفلا فنيا بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة السيف، في الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء في مقر النقابة بعمان.



وقال نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الحفل الذي تقدمه الفنانة سهير فهد، يشارك فيه الفنانون فؤاد حجازي وأسامة جبور وحسين السلمان وغادة عباسي وسهير عودة وجهاد سركيس ووسام وحسام اللوزي ورأفت فؤاد وغزلان.



كما يشارك في الحفل، وفق العبادي، الفنانون سليمان عبود وخالد بركات وحمدي المناصير ومحمد القيسي وعودة الزيادات وفادي رأفت وعمر السقار ومحمد المناصير، وبيان فارس ومحمد الشعلان، وفرقة شابات السلط.

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