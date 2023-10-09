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الإثنين، 09-10-2023 04:23 م

2800 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2800 طن، منها 1777 طن خضار، و852 طن فواكه، و171 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 45 و60، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 80 و100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 40 و6، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

 

 

 




 

 


 

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