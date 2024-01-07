الملكة تنشر فيديو مؤثر لوائل الدحدوح - شاهد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله على حسابها عبر انستجرام، مقطع فيديو مؤثر لوائل الدحدوح اثناء وداعه ابنه الشهيد حمزة .
واستشهد الصحفي حمزة نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خانيونس جنوبي القطاع.
وكان قصف إسرائيلي استهدف سابقا عددا من أفراد عائلة مراسل الجزيرة -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيدته- في منزل نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهادهم.
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