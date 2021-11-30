الملكة : لدينا الكثير في الأردن لنفخر به

الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء بمقر مؤسسة “انت ورك” في جبل عمان، مع مجموعة من رواد الأعمال الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والحرفيين وداعمي المنتجات المحلية، وذلك في إطار دعم جلالتها للمنتجات المحلية وأصحاب الأفكار الريادية المبتكرة من الشباب.



وعبرت جلالتها، خلال اللقاء، عن دعمها لمثل هذه الجهود المساندة للمنتجات المحلية وفخرها بالأردنيين وجهودهم المستمرة للمساهمة في ايجاد فرص عمل ومصادر مدرة للدخل.

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