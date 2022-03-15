الملك: نؤكد على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين

الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين.

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وقال جلالته، خلال مؤتمر صحفي عقد مع مستشار ألمانيا أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء إن الأردن ملتزم بإيجاد حل سلمي لقضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية.



وأضاف:" أننا نود أن نضع موضوع اللاجئين في مقدمة محادثاتنا".



واكد على انه هناك فرص كثيرة للتعاون بين الأردن والمانيا، موضحا أن الأردن يقدر الدعم الألماني في مواجهة التحديات .

من جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الأردن أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي.



وقال شولتس، إن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح عالمي للأردن ويقدم مساعدة إنسانية، مشددا على أهمية الدور الأردني في استضافة اللاجئين السوريين وآلاف اللاجئين من الجنسيات الأخرى.



وأضاف :"ناقشنا عملية السلام في الشرق الأوسط وأكدنا دعمنا لحل الدولتين".



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