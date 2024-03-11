الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 11-03-2024 07:16 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بحلول شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري -  تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وقادة دول عربية وإسلامية شقيقة وعدد من كبار الشخصيات فيها

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وعبر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله جل وعلا الشهر الفضيل على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.


كما تلقى جلالته برقيات بهذه المناسبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

 

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