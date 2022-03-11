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الجمعة، 11-03-2022 02:08 م

التنمية تعمم بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

رمضان


الوكيل الإخباري - عمّم وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على كافة مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان بالسماح للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك ضمن تدابير صحية.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الجمعة أنه ونظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك تم السماح للجمعيات الخيرية بإقامة موائد الرحمن لغايات تقديم وجبات الإفطار للصائمين ضمن تدابير صحية لضمان سلامة العاملين ومرتادي هذه الموائد خلال الشهر الفضيل.


وأشارت الوزارة في بيانها على قيام الجمعيات بإشعار مديرية التنمية الاجتماعية بإقامة هذه الموائد والتنسيق بهذا الخصوص مع الحاكم الإداري.


وقد شملت التدابير الصحية على عدد من المعايير تتعلق بالموقع والعاملين في الموقع إضافة إلى معايير تتعلق بالوجبات الغذائية وتوزيعها.


 




 

 


 

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