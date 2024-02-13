الملك يؤكد من واشنطن أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضرورة التحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة، داعيا لجهد دولي أكبر بهذا الشأن ينهي الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية.



وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن، الثلاثاء، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام.



وجدد جلالة الملك رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، منوها إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم.



وحذر جلالته من توسع نطاق الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس نتيجة استمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين.



كما أكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لكي تنعم المنطقة بالاستقرار.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

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