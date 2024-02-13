الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك لوزير خارجية أمريكا: ضرورة إنهاء الحرب على غزة

عملية مزدوجة لكتائب القسام - بيان

الملك يؤكد من واشنطن أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام

سموتريتش يؤخر دخول شحنة طحين إلى غزة

التعمري يوجه رسالة عاجلة

بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

مجلس إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا متطرفا

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

الثلاثاء، 13-02-2024 08:42 م

الملك يؤكد من واشنطن أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام

44


الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ضرورة التحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة، داعيا لجهد دولي أكبر بهذا الشأن ينهي الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية.

وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن، الثلاثاء، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن استمرار الحرب على غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام.

وجدد جلالة الملك رفضه لأية محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليا أو خارجيا، منوها إلى ضرورة أن يعود أهل غزة إلى بيوتهم.

وحذر جلالته من توسع نطاق الحرب وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية والقدس نتيجة استمرار العنف من قبل المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين.

كما أكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لكي تنعم المنطقة بالاستقرار.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

الملك لوزير خارجية أمريكا: ضرورة إنهاء الحرب على غزة

11

بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

1

بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبيروت العربية

cc8498c9-منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

مجلس إربد يبحث مع مستثمرين معيقات القطاع الصناعي

4

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

4

العيسوي: الملك يواصل جهوده الدولية المكثفة لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين

أخبار متعلقة
220243191016764064586

الملك يعزي الفايز وأبو السعود

1202431185840403292265

الملك يعزي بوفاة النائب الذيابات

22

الملك يؤكد لـرئيس وزراء كندا ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

1

رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان معالي صلاح أبو زيد - صور

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنظم يوما طبيا مجانيا

1202427181118557785511

الملك يعزي عشيرة آل حجازي