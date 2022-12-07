الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

الوكيل الاخباري - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، اليوم الأربعاء، فعالية إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس)، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للزوار والحجاج القادمين إلى المغطس.



واطلع جلالته، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على معرض يبين تفاصيل المخطط الهيكلي الشامل والتصاميم التي سيتم تنفيذها في الأراضي المجاورة للمغطس، على مساحة كلية تبلغ 1374 دونما.



واستمع جلالة الملك إلى شرح عن المخطط، الذي سينفذ على عدة مراحل، وهو مبني على دراسات هندسية تأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على قدسية المكان وروحانيته، إذ ستبقى منطقة المغطس التي تم إدراجها على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” للإرث العالمي، منطقة محمية يتولى مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، إدارتها والمحافظة عليها.

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