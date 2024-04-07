الملك يتلقى دعوة من العاهل البحريني لحضور القمة العربية أيار المقبل

الوكيل الإخباري - تلقّى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، دعوة رسمية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لحضور القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين بتاريخ ١٦ أيار ٢٠٢٤.

اضافة اعلان



وتسلم رسالة الدعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، من سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، الذي نقل تحيات جلالة الملك حمد إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.



ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك للعاهل البحريني وتمنياته بنجاح القمة العربية الثالثة والثلاثين.