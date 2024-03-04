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الإثنين، 04-03-2024 04:45 م

الملك يحذر من تداعيات انعدام الأمن الغذائي في غزة

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الأردن والمنظمة.

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وأعرب جلالته عن تقديره لدعم المنظمة لعملية تطوير نظام مراقبة الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والذي سيتم إطلاقه في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر "الفاو" للشرق الأدنى، التي بدأت أعمالها في الأردن اليوم، وسيساهم في تصميم وتطوير أنظمة البيانات والاتصالات لمتابعة معلومات الأمن الغذائي في الأردن ودول أخرى.


وأكد جلالة الملك الحرص على تعزيز التعاون مع منظمة "الفاو"، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحويل الأردن إلى أحد المراكز الإقليمية الرائدة في الأمن الغذائي.


وتناول اللقاء الوضع الإنساني في غزة، إذ حذر جلالته من تداعيات انعدام الأمن الغذائي جراء الحرب الدائرة، مؤكدا ضرورة مواصلة كل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكل الطرق المتاحة، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية هناك.


وحضر اللقاء سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة "الفاو" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ومندوب الأردن الدائم لدى منظمة "الفاو" السفير قيس أبو دية.

 

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