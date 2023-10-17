الملك يحذر من تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر

الوكيل الاخباري - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من أجل حماية المدنيين من كل الأطراف، محذرا في الوقت ذاته من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر.



وفي رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في المستشارية الألمانية في برلين، قال جلالته، إنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر، مبينا أن ذلك توجه من عدد من الجهات لخلق واقع جديد على الأرض.



وأشار جلالة الملك بهذا الخصوص إلى أنه يتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن أيضا عن الأشقاء في مصر، مبينا أن هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى.



وفي رد جلالة الملك على سؤال حول المطلوب من المجتمع الدولي لاحتواء دوامة القتل والعنف في ضوء الأوضاع المأساوية، قال جلالته إننا جميعا في المجتمع الدولي ندرك أنه من المهم العمل على خفض التصعيد بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين الأبرياء من الجانبين.



وتابع جلالته "علينا أن نتابع ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل، وأعلم أننا جميعا نتحدث مع بعضنا البعض في مختلف دول العالم"، مشيرا إلى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأردن الأربعاء، وإلى زيارة المستشار شولتس إلى إسرائيل الثلاثاء.

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