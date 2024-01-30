الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-01-2024 09:22 م

ورشة تناقش أثر التكافل التعاوني في الحد من آثار التغير المناخي

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الوكيل الاخباري - عقدت في قاعة محطة الريان الزراعية بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الحكومة الألمانية.

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وأكد مساعد مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، خلال الورشة التي حضرها مزارعون وادارتها مديرة المشاريع والتنمية الريفية بالمديرية المهندسة لمياء ابو صهيون، أهمية الورشات التي تسهم في رفع الوعي لدى المزارعين بضرورة تجنب الانعكاسات السلبية التي يواجهونها إثر التغير المناخي، وتحديدا المخاطر الزراعية واستراتيجيات التخفيف منها.

 

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